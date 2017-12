Utrechtse killerkerstman omarmd door Braziliaanse politie

10:53 De gewapende kerstman die door Braziliaanse elite-agenten is geadopteerd, is gemaakt door een Nederlander. De afbeelding van Thomas Visscher uit Utrecht gaat als een razende over internet in Rio de Janeiro, nu de bikkelharde politie-eenheid BOPE hem daar gebruikt om anderen een fijne kerst toe te wensen.