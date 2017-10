Bekendste Chinees van Utrecht houdt ermee op, einde van het Paradijs

Laatste kans om droomhuis te bouwen in Kerckebosch

12:33 De laatste zes vrije kavels in de Zeister wijk Kerckebosch zijn in de verkoop gegaan, de laatste mogelijkheid om een droomvilla te bouwen in het gebied dat zich kenmerkt door bos en heide. Er zijn in de afgelopen jaren 58 kavels uitgegeven, die in prijsklasse verschilden van 625.000 tot 775.000 euro.