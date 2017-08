Bekerduels met profclubs zijn prachtige affiches voor Hercules en De Meern

,,Van FC Groningen hebben we nog nooit verloren", zegt een lachende Sydney Volten. Het bestuurslid voetbalzaken van de Utrechtse derdedivisionist Hercules merkt dat spelers en staf het treffen met de noordelijke eredivisionist een 'geweldige loting' vinden. ,,Al had ik liever tegen De Meern of Sparta Nijkerk geloot. Een regionale wedstrijd die gegarandeerd veel publiek trekt en waar we meer overlevingskansen zouden hebben. Toch vind ik het ook mooi dat we tegen FC Groningen spelen, een club uit de absolute subtop van Nederland."



Het betekent dat de Utrechtse club op organisatorisch gebied alles uit de kast moet trekken, als de Groningers op donderdag 21 september (18.30 uur) naar Voordorp komen. De wedstrijd is live te zien op FOX Sports. Volten: ,,Ik heb geen idee hoeveel supporters er uit Groningen meekomen. We hopen op veel belangstelling uit de stad en denken na over een extra tribune. We gaan er vanuit dat we ons complex in gereedheid kunnen krijgen voor deze wedstrijd, net zoals ons dat lukte voor de nacompetitiewedstrijd tegen Spakenburg. Daarvoor kregen we complimenten van de KNVB. We willen er een feestje van maken. Voor de stad Utrecht zijn Hercules - FC Groningen en De Meern - PEC Zwolle twee prachtige affiches."