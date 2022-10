Belasting voor inwoners van Wijk bij Duurstede met drie procent omhoog

De ozb steeg dit jaar twee en komend jaar met drie procent. Buijtelaar: ,,Wij hebben oog voor de sterk gestegen prijzen. Iedereen heeft daar last van. Drie procent is beduidend lager dan de inflatie van dit moment. Het leven wordt voor onze inwoners duurder. Ik ben er trots op dat dat niet verergert door een forse stijging van de ozb, zoals in andere gemeenten gebeurt met soms wel tien procent.’’

In de eerste begroting van de nieuwe coalitie van SamenWerkt, VVD, CDA en SP is geen aparte post opgenomen om de energiearmoede te bestrijden. Buijtelaar: ,,Wel hebben we een kwijtscheldingsregeling en volgen we wat het Rijk doet. Natuurlijk zijn we niet blind als de nood aan de man komt. Met maatwerk zullen we voorkomen dat iemand door het ijs zakt.’’

Voor het ophalen van huisvuil en de rioolheffing zijn de inwoners overigens wel ruim vijf procent extra kwijt. Toeristen gaan zeven procent meer voor een overnachting betalen. Het nieuwe tarief wordt 1,40 euro.

Nieuwe plannen

Voor de komende drie jaar liggen er grote bedragen op de plank voor nieuwe scholen, een nieuwe gemeentewerf en milieustraat op het industrieterrein en verkeer. In totaal 36 miljoen euro. ,,Serieus geld’’, zegt Buijtelaar. Die miljoenen bieden hoop voor de basisscholen De Wegwijzer, De Werkschuit en De Windroos, die nu in gebouwen zitten die ruim veertig jaar oud zijn. Bovendien is het gebouw van De Wegwijzer ook nog veel te klein. Na jarenlang gepraat is het aan CDA-wethouder Jan Kuiper om ervoor te zorgen dat de leerlingen van deze scholen les gaan krijgen in gebouwen die voldoen aan de eisen van eigentijds onderwijs.

Verder wil de nieuwe coalitie de veiligheid van fietsers verhogen met onder meer een tunnel bij de rotonde van De Geer en de parkeerproblemen in en rond de binnenstad oplossen.

