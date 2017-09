Belastingsamenwerking Stichtse Vecht was ‘geen liefdesbaby’

Dat is de conclusie van het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport naar de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW). Onafhankelijk onderzoeker J. Bossert heeft de aanloop en de huidige situatie van de organisatie nauwkeurig onder de loep genomen.

BSWW heeft sinds vorig jaar de taak de gemeentebelastingen te heffen in de drie gemeenten. Begin dit jaar kwamen grote problemen bij BSWW aan het licht. Belastingaanslagen werden te laat verstuurd en de kosten over 2016 vielen fors hoger uit dan begroot. Stichtse Vecht moest vorig jaar bijna twee ton extra ophoesten. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar moest er geld bij.

Samenwerking

J. Bossert noemt de gedachte achter de samenwerking ‘valide’. Het had kosten kunnen besparen. Maar in de praktijk pakte het anders uit. Dat kwam onder meer omdat er vanuit de drie gemeentes te weinig aandacht voor de belastingsamenwerking was. Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp zouden aanvankelijk ook op een veel breder terrein samenwerken, maar uiteindelijk bleef het bij de belastingen.

Verder is de leiding van BSWW niet logisch georganiseerd. De drie burgemeesters vormen het bestuur, terwijl de wethouders financiën verantwoordelijk zijn voor de belasting.

De financiële controle werd niet binnen BSWW onder gebracht, maar bleef bij de gemeenten. Rapportages werden laat opgeleverd, waardoor het lang duurde voordat de problemen aan het licht kwamen.

Complex

Een ander belangrijk element is het ict-systeem, dat vanaf het begin af aan niet goed heeft gefunctioneerd. Bij de aankoopprocedure van de software, die erg complex is, werd geen inhoudelijke hulp van buitenaf gezocht. Volgens Bossert heeft dat vermoedelijk geleid tot een keuze die niet ‘scherp’ was. Er is onderzocht of de softwareleverancier aansprakelijk gesteld kan worden voor de problemen, maar dat is niet het geval.

Het rapport is mild over de kostenoverschrijdingen. In 2016 was weliswaar een half miljoen extra nodig, maar BSWW is begonnen met een miljoen minder dan aanvankelijk was gereserveerd.

Beslissingen

Bossert vindt niet dat er grote verkeerde beslissingen zijn genomen. Toch heeft het geheel geleid tot een organisatie die zonder forse ingrijpen niet kan blijven bestaan, aldus de onderzoeker. Hij noemt BSWW interessant materiaal voor studenten.

Bossert werpt ook een blik in de toekomst. Op dezelfde voet doorgaan kan niet. Er moet flink worden geïnvesteerd in BSWW of er moet aansluiting gezocht worden bij een andere belastingorganisatie.

Presentatie

De drie burgemeester waren aanwezig bij de presentatie. Ze onderschrijven de hoofdlijnen van het rapport en willen onderzoek gaan doen naar de toekomst van BSWW. Om de aanslagen van volgend jaar op tijd te versturen is sowieso extra geld nodig.