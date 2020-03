Belgen gewond bij botsing op A27 bij Vianen

Coronavi­rus slaat ook toe in Jaarbeurs: inpakken en wegwezen met Second Homebeurs

10:58 De elektrische schroefmachines zoemen net als een dag eerder in de immense Jaarbeurshal. Alleen draaien ze nu niet rechtsom, maar linksom. De stands van de Second Homebeurs voor liefhebbers van een tweede huis, worden in no-time weer uit elkaar geschroefd: de beurs is de eerste en de grootste die sneuvelt door het coronavirus.