3 januari Een 20-jarige man uit Utrecht is vandaag rond 18.00 uur in Harmelen aangehouden wegens rijden onder invloed van drugs. Ook had hij een hasjblokje, acht henneptoppen en een vouwmes in zijn bezit. In eerste instantie weigerde hij de drugs af te staan.