Benschop opgelucht over verbod Catervarius-bende: ‘Blij dat ze weg zijn’

Burgemeester Laurens de Graaf is blij dat hij nu een handvat heeft om de leden van de groep aan te pakken. „Het is een steun in de rug voor wat er in het verleden gebeurd is. Bovendien kan ik met zo’n verbod makkelijker handhaven. Ik kan een samenscholingsverbod opleggen als ze met twee of meer personen bij elkaar komen.”

Geen buurtjongens

Voordat de bendeleden zich voor de rechter moesten verantwoorden voor een gijzeling in hun clubgebouw aan de Dorp in Benschop en een gewelddadige overval in Lopikerkapel, wisten niet veel dorpelingen wat er zich in de schuur afspeelde. „Niemand wist wat daar gebeurde, het was allemaal uiterst geheimzinnig”, zegt voorzitter Ton Pardoel van de klankbordgroep Benschop. „We hadden er niet veel last van, het zijn ook geen jongens uit de buurt. Maar het lijkt me een goede zaak dat ze nu verboden zijn.”