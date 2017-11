Benschoppers om hulp gevraagd bij onderhoud bruggen

De gemeente Lopik en het Klankbord Benschop roepen de hulp in van eigenaren en omwonenden van bruggen om de leuningen af en toe schoon te maken. Het onderhoudsbudget en de menskracht van de gemeente zijn ontoereikend om de vele tientallen bruggen over de wetering optimaal te onderhouden.

,,Ook als de leuningen goed zijn geschilderd, komt er na een paar maanden alweer aanslag op. Als dat af en toe wordt schoongemaakt, blijft de buurt er netter uitzien. Dat zal de uitstraling enorm verbeteren'', aldus wethouder Gerrit Spelt in een brief aan de bewoners van het Benedeneind, Boveneind en Dorp in Benschop.

De brief is geschreven in overleg met het Klankbord Benschop. Dat startte in april dit jaar samen met de Werkgroep Behoud Lopikerwaard een actie om de bruggen in Benschop beter te onderhouden. Het Klankbord heeft daarvoor bedrijven en aanwonenden benaderd, niet alleen voor schoonmaak- maar ook voor schilderwerk.

Witte bruggen

Benschoppers zijn bijzonder gehecht aan hun karakteristieke, witte bruggen. Ze tekenden protest aan toen de gemeente uit kostenoverweging enkele bruggen met witte leuningen verving door houten bruggen van duurzaam hout, dat niet hoeft te worden geschilderd. De gemeente toonde zich bereid de duurdere witte bruggen in stand te houden mits vrijwilligers, ondernemers of omwonenden op gezette tijden helpen schilderen, reinigen en onkruid verwijderen. Hoewel een schildersbedrijf afgelopen zomer een aantal bruggen opnieuw heeft geschilderd, een opdracht van de gemeente die nog dateerde uit 2016, is inzet van bedrijven en omwonenden voor de overige bruggen nog steeds zeer gewenst. De bedoeling is na de winter verder te gaan met de actie.

'Instortingsgevaar'

Aanwonende Stan Overbeek van Dorp 290 zegt toe de verpauperde brug tegenover zijn boerderij te zijner tijd te vervangen door een voetgangersbrug. De brug is zijn eigendom: ,,Ik meen dat mijn opa hem ooit heeft gelegd.''

Er staat al anderhalf jaar een waarschuwingsbord 'instortingsgevaar' bij, geplaatst door het waterschap. Zelden of nooit gaat er een boot onder de brug door, ,,maar als er toevallig iets gebeurt terwijl iemand er met bijvoorbeeld een kano onderdoor vaart, stellen ze mij wellicht aansprakelijk'', zegt Overbeek.