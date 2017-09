‘Bereikbaarheid Douwe Egberts en Gamma loopt gevaar bij uitvoering stadsboulevard’

Rijbanen

Jacobs Douwe Egberts en bouwmarkt Gamma, beide gevestigd bij de Majellaknoop, zien de bui hangen. Een woordvoerder van Douwe Egberts: ,Wij waren bij de informatieavond en hebben zorgen over de bereikbaarheid van onze locatie in Utrecht. Tot een aantal jaar geleden lagen wij aan de A2 en nu liggen we midden in de stad. Hiermee is de bereikbaarheid van JDE achteruit gegaan. De leefbaarheid van de stad Utrecht vinden wij erg belangrijk, maar wij willen ook goed bereikbaar zijn voor onze medewerkers, leveranciers en klanten, per auto, fiets en openbaar vervoer.” Het bedrijf laat weten geen concrete plannen te hebben om de stad te verlaten.