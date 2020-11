Beroepsoplichter beëindigt dollemansrit over A12 en A2 omdat ‘mijn vrouw voor de tiende keer belde dat ik moest stoppen’

Maatschap­pij­le­raar Jonas (31) gebruikt Hans Teeuwen om leerlingen uit te leggen dat álles in een democratie bespot mag worden

3 november Hoe bespreek je als leraar de moord op een docent die lesgaf over satire en de vrijheid van meningsuiting? Door juist te laten zien dat we in een democratische rechtstaat álles mogen bespotten, vindt maatschappijleraar Jonas Vergeldt (31). ,,Alle godsdiensten, maar ook het koningshuis of mannen en vrouwen.’’