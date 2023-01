Beschermheilige van Utrecht weer terug op de Domtoren

Alles wat je moet weten over de dri­ve-through coffeeshop die Utrecht waarschijn­lijk krijgt

Geen milkshakes of hamburgers, maar een afhaalloket voor wiet of hasj. In Utrecht wordt het mogelijk werkelijkheid: aan de Griffioenlaan opent de eerste drive-through coffeeshop van de stad hoogstwaarschijnlijk haar deuren. ,,Overlast is beperkt, want mensen blijven niet hangen’’

13 januari