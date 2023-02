Besluit rechter klap voor omstreden golfcentrum Noorderpark: ‘Er staan nu dertig mensen op straat’

Loopgraven­oor­log om golfcen­trum in Noorder­park duurt voort: rechter moet knopen doorhakken

Is Chi Chi The Golf Venue in het Noorderpark een golfcentrum of een partycentrum? Na twee jaar steggelen tussen omwonenden en de exploitant ging het daar maandag over bij de voorzieningenrechter, waar Chi Chi de door de gemeente De Bilt opgelegde dwangsommen en beperking in horecameters aanvocht.