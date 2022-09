Besparen door aan 't eind van de dag naar de markt te gaan? Dat valt tegen: ’Kraamhouders bezuinigen ook’

Wie vroeg naar markt gaat, is de drukte én de warmte voor. Maar wie hoopt op veel voedsel voor weinig geld, die komt voor de koopjes pas in het laatste uur naar de markt. Bij haar groentezaak is dat laatste niet aan de orde, zegt Monica Blonk. ,, We doen niet aan uitverkoop aan het eind van de dag. Bij ons is het de hele dag goedkoop en daardoor hebben we het ‘s morgens al druk. Onze klanten komen op tijd, want dan hebben ze nog genoeg keuze.’’