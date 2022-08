Beste fietsstad ter wereld: waarom Utrecht ‘het paradijs’ is voor de fietser

Daan (54) zei op alles ‘ja’ tot darmkanker haar leven voorgoed veranderde: ‘Ik keek het monster in de bek’

Daan Westerink kreeg landelijke bekendheid als rouwdeskundige rondom MH17. De 54-jarige Utrechtse zei op alles ‘ja’ en was overal om te praten over rouw en verlies. Maar na een burn-out en een diagnose darmkanker, kwam er een letterlijke rem op haar te drukke bestaan. ,,De oude Daan was mateloos, je kon mij altijd en overal bellen.”

8 augustus