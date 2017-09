Bestelbus slaat over de kop op A2

De perfecte tjoerie op de fiets

8:22 Het is onaardig. Onbeleefd. Ongastvrij, bovendien. Ik ben er dan ook niet trots op. Maar het is sterker dan mijzelf. Effe een tandje harder. Slalommen. Op het allerlaatste moment remmen, afslaan of inhalen. Favoriete parcours: Vismarkt, Lichte Gaard en Donkere Gaard. Even voorbij de Stadhuisbrug loopt de werf wat af, waardoor je vanzelf al wat meer vaart maakt. Zo lanceer ik mijzelf met - ik kan het niet ontkennen - duivels genoegen op de fiets tussen de toeristen en dagjesmensen, die daar rijen dik over straat sjokken.