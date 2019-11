Bestelbus verliest goudlegering van 9 kilo in Utrecht, 25.000 euro voor eerlijke vinder

Zeven verdiepin­gen aan flexwerk­plek­ken te huur op de hoek van de Oudegracht

11:34 House Modernes, het voormalige winkelcomplex ‘De Blauwe Planeet’ in de binnenstad van Utrecht, wordt na de renovatie voor ruim de helft in gebruik genomen door kantoren. IWG, een wereldwijde aanbieder van werkplekken, neemt de begane grond en de eerste tot en met de zesde verdieping van het pand in gebruik voor een nieuwe vestiging van Spaces. In de resterende ruimte komen winkels en horeca.