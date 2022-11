Bestsellerauteur Arthur Japin viert 25-jarig schrijverschap in TivoliVredenburg

De Nederlandse bestsellerauteur Arthur Japin komt op dinsdag 29 november naar TivoliVredenburg in Utrecht. Het is alweer 25 jaar geleden dat Japins eerste roman, De zwarte met het witte hart , verscheen.

Het boek betekende de doorbraak van de destijds 40-jarige schrijver. Daarna schreef hij nog onder meer de bestseller Een schitterend gebrek, waarvoor hij in 2004 de Libris Literatuur Prijs ontving, en het boekenweekgeschenk De grote wereld met een recordoplage van 813.000 exemplaren.

De verhalen van Japin hebben veelal een autobiografische of historische kern. Zo ook zijn eerste boek: De zwarte met het witte hart, dat gaat over de twee Ghanese prinsjes Kwasi en Kwame, die in de negentiende eeuw naar Nederland werden gebracht en als Hollanders werden opgevoed.

Na tien jaar onderzoek (mogelijk gemaakt door een beurs) in Afrika, Weimar en Indonesië publiceerde hij dit historische drama in romanvorm. Het werd in Nederland en daarbuiten uitgegeven en tientallen malen herdrukt.

Personages als rode draad door leven Japin

Nu, 25 jaar later, spelen de prinsjes en andere hoofdrolspelers uit zijn boeken nog steeds een grote rol in zijn leven, laat Japin weten. Zo erg, dat hij er een boek over heeft geschreven genaamd: Mijn verzonnen familie, dat binnenkort verschijnt. In het boek staan foto’s, documenten en herinneringen van personages uit de verhalen van de schrijver die als een rode draad door zijn leven lopen.

Tijdens de avond in TivoliVredenburg zullen deze personages ook de revue passeren. De avond begint om 20.00 uur. Leden van het International Literature Festival Utrecht (ILFU) mogen gratis naar het jubileum toe. Niet-leden betalen 12,50 euro.

