Bestuur De Schutse onvermurwbaar: geen tweede nachtdienst in Lopiks verpleeghuis

Volledig scherm Bestuurder Eliane Thewessen (voorgrond) luistert naar toespraken, op de achtergrond de Kamerleden Marijnissen en Özdil temidden van spandoeken ‘Strijd voor de zorg’. © Foto Ruud Voest

Bestuurder Eliane Thewessen van zorginstelling AxionContinu maakte vanmiddag in Utrecht nog maar eens duidelijk dat zij niet verder wil gaan dan het instellen van een extra slaapdienst in de nacht. Dat vindt het personeel volstrekt onvoldoende en zelfs onveilig. Voor zichzelf, maar ook voor de bewoners van het verpleeghuis met 30 plaatsen, naast nog eens 34 bewoners in aanleunwoningen.

Handtekeningen

Geholpen door de FNV en gesteund door ‘heel Lopik’ voert het zorgpersoneel al dagenlang actie. Vanmiddag ging het per bus naar het hoofdkantoor van AxionContinu, waar Thewessen 3.000 handtekeningen in ontvangst nam. Daarbij aanwezig waren ook de Tweede Kamerleden Lilian Marijnissen (SP), Leonie Sazias (50Plus) en Zihni Özdil (GL), almede het PvdA-Eerste Kamerlid Jopie Nooren.

Marijnissen kwam eerder deze week persoonlijk kijken in Lopik, en heeft het zwartboek dat ze toen meekreeg woensdag overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn, met daarbij de oproep vooral óók ter plekke een kijkje te gaan nemen.

Lopik werd vanmiddag bij het hoofdkantoor van AxionContinu aan de Beneluxlaan in Utrecht ‘het meest saamhorige dorp van de provincie Utrecht’ genoemd, aangezien zo’n beetje iedereen in de 8.000 zielen tellende gemeenschap zich achter de eis heeft geschaard voortaan twee wakkere collega’s in de nacht te hebben. De hele week al slapen collega’s, vrienden, bekenden en familieleden op de stoep voor De Schutse. Overigens niet in de koepeltentjes die hier zijn neergezet bij de start van de campagne, maar in bouwketen die toch net even iets gerieflijker zijn. ,,Maar het signaal is nog steeds: we laten de nachtdienst niet alleen,’’ aldus bondsbestuurder Menno Bruijns, die samen met Bernard Koekoek de actie ondersteunt vanuit de vakbond.

Slaaprooster

In de grote FNV-tent die eveneens in de straat is neergezet, hangt het slaaprooster voor de aankomende week. Want men is niet van plan in te binden. AxionContinu, waar De Schutse onder valt, blijft echter vinden dat een slaapdienst erbij voldoende moet zijn. Een wakkere extra kracht erbij is duur, en bovendien is de betreffende medewerker dan overdag weer niet inzetbaar, aldus Thewessen. Bruijns: ,,Geld is het probleem niet. AxionContinu is een financieel gezonde organisatie die winst maakt en dat geld dus gewoon heeft. De keuze moet alleen worden gemaakt, het hiervoor te gebruiken.’’

Een gepland gesprek tussen bestuur en medewerkers ging deze week niet door, toen de laatsten weigerden aan tafel te gaan met een ‘delegatie managers’ van AxtionContinu en Thewessen op haar beurt niet naar buiten wilde komen om in de FNV-tent te praten. Wel stelde zij een bemiddelaar aan, maar ook die heeft totnutoe geen gesprek kunnen arrangeren, niet in de laatste plaats omdat geen van de partijen voorlopig water bij de wijn wil doen.

Nasi