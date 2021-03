Bestuurder (23) van bestelbus die op tram Uithoflijn botste, negeerde rood licht

Plotseling woon je naast een enorme spoorbrug: ‘Onteige­ning was beter geweest’

15:04 In het echt ziet een bouwwerk er toch vaak anders uit dan op een plaatje. Vraag dat maar aan de buren van de gigantische spoorwegbrug die in het Belgische Diepenbeek wordt gebouwd. Bij sommige huizen hangt die zelfs boven de tuin. ,,Eén van de bouwvakkers sprak over een 'kunstwerk'. Ik weet weinig van kunst, maar vindt u het mooi?"