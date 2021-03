Bestuurder (23) van bestelbus die op tram Uithoflijn botste, reed onder invloed en negeerde rood licht

VIDEO Buurtbewo­ners over ongeluk Uithoflijn: ‘Het moest hier een keer misgaan met die tram’

16 maart Voor Utrechters die naast de Uithoflijn wonen, is vandaag de dag waarvan ze wisten dat-ie komen zou. Ze prijzen zich gelukkig dat er alleen materiële schade is nadat vlakbij stadion Galgenwaard een tram ontspoorde bij een aanrijding. ,,Er zijn zoveel gevaarlijke plekken, dit had ook anders af kunnen lopen.’’