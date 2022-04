Bestuurder die pas gekochte, peperdure Mercedes in prak reed, vond ‘het allemaal best’ en moet betalen

UPDATEEen peperdure Mercedes is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd geraakt bij een ongeluk in de buurt van Lopik. Volgens de politie vond de eigenaar - die de cabrio pas 51 dagen in bezit had - het ‘allemaal wel best’.