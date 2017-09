Bestuurder met flinke vaart tegen boom

'Nachtdienst in verzorgingshuis is volstrekt onverantwoord'

19 september De Raad van Bestuur van AxionContinu vindt kosten belangrijker dan de veiligheid van de medewerkers tijdens de nachtdienst in woonzorgcentrum De Schutse in Lopik. Dat is al jaren de indruk van Marry Langerak (62) en Annet Eikendal (38), die beiden al jaren als Verzorgende Individuele Gezondheidszorg in De Schutse werken.