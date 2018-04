Bestuurder kraanwagen overlijdt nadat heipaal op cabine valt in Breukelen

Muziek van Sting klinkt deze zomer vanaf de Domtoren

6:54 Thousand Years, Englishman in New York en Message in a Bottle. Deze en andere songs zijn te horen tijdens het jaarlijkse slotconcert vanaf de Domtoren dat dit keer in het teken staat van Sting en The Police. Op 20 augustus spelen beiaardier Malgosia Fiebig en pianisten Jeroen van Veen en Mike del Ferro een uur lang nummers van deze veelzijdige Britse artiest.