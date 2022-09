Bestuurder rijdt auto in de prak in Doorn en verdwijnt in de nacht

Vuurwerk kopen? Dat wordt in Utrecht steeds lastiger: ‘Hoort er niet meer bij in deze tijd’

Het aantal vuurwerkverkooppunten in de regio Utrecht is de afgelopen twee jaar flink afgenomen. Zeker 15 procent van de ondernemers besloot er mee op te houden: meer dan in de rest van Nederland. Zoals tuincentrum Abbing in Zeist. ,,Iedereen moet er wat aan doen om de wereld mooier te maken, niet alleen de boeren.”

28 september