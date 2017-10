Bestuurder rijdt in op terras aan de Utrechtse Voorstraat

Er zat nog een passagier in de auto. Die persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken. De bestuurder zou met hoge snelheid hebben gereden en een flinke ravage aan hebben gericht. Verder raakte er niemand gewond.

De politie onderzoekt of het om een ongeluk gaat of dat er opzet in het spel was. De straat is aan twee kanten afgezet en bussen staan stil. Ook bewoners mogen niet terug naar hun huizen.