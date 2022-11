Bestuurder zit ‘op zijn telefoon te loeren’ en ramt pijlwagen van Rijkswaterstaat op de A12

Dat het verboden en ook niet erg wijs is achter het stuur op je mobieltje te kijken, is onderhand genoegzaam bekend. Toch was een bestuurder op de A12 tussen Zeist en Bunnik vrijdagmiddag dermate verdiept in zijn nulzesje, dat hij diverse alarmbellen in het verkeer niet opmerkte.