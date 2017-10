Betaal ik als huurder in Utrecht te veel? Check het online

Direct weten of je als huurder te veel betaalt? Het kan online, via de huurprijschecker van het Huurteam Utrecht.

Hiermee kunnen huurders een snelle check doen of ze teveel betalen maar ook de maximale huurprijzen in de buurt checken. Alle woningen waar het Huurteam Utrecht in het verleden een puntentelling van heeft gemaakt (bijna 3000 adressen) zijn te bekijken op een handige kaart.

Huurteam Utrecht controleert sinds 1 januari 2012 gemiddeld 500 huurwoningen per jaar op huurprijs, onderhoudsgebreken en servicekosten. In meer dan 90 procent van de huisbezoeken is de huur te hoog. Gemiddeld betalen huurders 156 euro per maand teveel voor hun kamer of woning.

Het huurteam adviseert huurders over mogelijke vervolgtrajecten en begeleidt ze daarbij, bijvoorbeeld bij het instellen van een procedure bij de huurcommissie.

Huisjesmelkers