Betaald parkeren rondom centrum Utrecht uitgebreid

Airbnb ziet forse stijging van aantal boekingen in Utrecht

Airbnb zit flink in de lift in Utrecht. Bijna 50.000 mensen boekten dit jaar via het verhuurplatform een verblijf in Utrecht. Ze gaven naar schatting 27 miljoen euro uit. De gasten? 1 op de 5 bezoekers is Nederlands. Het merendeel van hen is Amsterdammer.