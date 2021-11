Betonnen trap in portiekflat in Maarssen breekt af, 18 bewoners moeten nacht elders doorbrengen

UpdateBij een portiekflat aan de Dr. Schaepmanstraat in Maarssen is een betonnen trap in het portiek afgebroken. Gevolg is dat bewoners van acht flatwoningen de nacht elders moeten doorbrengen. De trap kwam halverwege de middag met groot geraas naar beneden. Daarbij vielen geen gewonden.

Hoe de trap heeft kunnen afbreken is nog onduidelijk, zegt woordvoerster Esther Visser van woningcorporatie Portaal. ,,Dat weten we nog niet. Maar we zijn heel erg blij dat er niemand op stond toen het gebeurde.”

Het gaat om een trap naar de eerste verdieping. Na uitgebreid overleg tussen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en Portaal werd aan het begin van de avond besloten dat de bewoners van de acht woningen in het portiek de nacht elders moeten doorbrengen. ,,Ze mogen naar familie of anders zorgen wij voor een hotel”, zegt Visser. Of en wanneer ze weer terug kunnen is onduidelijk. ,,Het is belangrijk dat we het nu goed voor ze regelen, morgen kijken we weer verder.” Mogelijk wordt er maandag een noodtrap gemaakt.

Het flatcomplex telt drie portieken. De trappen in de andere twee portieken zijn ook geïnspecteerd. Voor de zekerheid zijn ze gestut. ,,Want het is belangrijk dat ze veilig zijn. We zijn hier echt enorm van geschrokken.”

Enorm kabaal

Jacqueline Stegehuis woont op de eerste verdieping en hoorde rond 15.30 uur een enorm kabaal. ,,Mijn eerste gedachte was dat de flat instortte. Ik liep het trappenhuis in en zag gelijk ook de buurman naar buiten komen. Toen we naar beneden keken, was de trap weg.”



Volgens Stegehuis vertonen de trappen verder naar boven ook scheuren. ,,Het verbaast me niet, dit zijn heel slechte flats die eigenlijk allang gesloopt hadden moeten worden. Het beste is om alles plat te gooien.”



Volledig scherm © AD Verschillende bewoners gaven aan dat er in het verleden ook al problemen waren met de balkons. ,,Verschillende balkons zijn al gestut geweest.” Bij eenzelfde flat erachter is een paar jaar geleden een zijmuur ingestort als gevolg van een harde windvlaag, zeggen de bewoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De Schaepmanstraat in Maarssen © Google Maps

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.