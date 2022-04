Betrapt! Politie Rhenen treft twee koperdieven aan in Elst

update Traumaheli uitgerukt voor aanrijding scooter, bestuurder met ernstig letsel naar ziekenhuis

Een bestuurder van een scooter is woensdagochtend ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een automobilist op de Burgemeester Norbruisweg in Utrecht. De bestuurder is ernstig gewond naar het UMC gebracht.

13 april