Betrapte inbrekers Utrecht vluchten weg over dak

Gouden Kalf eindelijk in handen van filmfestival

10:21 Het Gouden Kalf, symbool van het Nederlands Film Festival, is eindelijk in handen van het filmfestival. Het NFF heeft het overgenomen van een Nieuwegeins bedrijf. Vanmiddag is het standbeeld weer te zien op de Neude, maar na het filmfestival verdwijnt het in een Utrechtse opslag.