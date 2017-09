Beveiliger voor een keer in het verdachtenbankje tijdens open dag rechtbank

In het verdachtenbankje zit Arie. Zelden zal de berechting van een kleine drugsdealer zoveel publiek op de been gebracht hebben als deze zaterdagmiddag in de Utrechtse rechtbank. Tientallen mensen volgden de nagespeelde zitting tijdens de Open Dag.

Circa 2000 mensen wisten bij elkaar het gerechtsgebouw te vinden, bijna vier keer zo veel als vier jaar geleden. Onder hen gewoon geïnteresseerden, buurtbewoners, maar ook advocaten en rechtbankmedewerkers die hun familie in kijkje wilden geven in hun broodwinning. Gerechtssecretaris Jaap Willem Caron loopt rond, met een grote plaksnor en verkleed als politieagent. Hij is één van 'vossen'in de vossenjacht die zich door het gehele gerechtsgebouw afspeelt. ,,Ik zie hier veel bekenden en collega's, alleen bekende verdachten, die heb ik nog niet gezien''.

Script

Arie, gespeeld door rechtbankbeveiliger Hans Krouwel, laat ondertussen in een van de zittingszalen de beschuldigingen van drugshandel gelaten over zich heen komen. Hij bekent en verzint geen uitvluchten. ,,Dat stond niet in het script. Ik had natuurlijk kunnen zeggen dat mijn scooter waarin de politie drugs vond nog wel eens door anderen geleend wordt. Maar ja het moest niet te ingewikkeld worden''.

En dat was, zeker met een open dag die nadrukkelijk ook op jonge kinderen gericht was, nog best lastig. Want wat is het wetboek van strafvordering en wart doen een advocaat of de officier van justitie?

Tussen die laatste twee ontspon zich nog de vraag of de politie de drugs, 30 gram cocaïne en evenveel heroïne niet onrechtmatig had opgespoord door tijdens de aanhouding die begon als een verkeerscontrole, ook maar even in de buddyseat van Aries scooter te kijken. Aan het publiek de vraag of de overijverigheid van de politiemensen gevolgen moest hebben voor de straf van Arie. Een flink deel vind van wel.

Volledig scherm Het cellencomplex spreekt tot de verbeelding van grote en kleine mensen tijdens de open dag van de rechtbank in Utrecht. © Ruud Voest

Cel

Terwijl de zitting verder gaat, mag vooral de cellengang onder de zittingszalen zich in bijzondere belangstelling verheugen. Hier wachten de verdachten op zittingsdagen tot hun zaak begint. Als het zo ver is brengt een speciale lift hen naar de rechtszalen, hoger in het gebouw. Vooral veel jonge bezoekers vinden de zware stalen deuren met een luikje erin spannend. ,,Er zijn toch geen echte dieven nu?'' vraagt een meisje voor de zekerheid. Nee in het weekend niet, verzekert een politieman. ,,Alleen overdag zitten hier mensen. Er overnacht hier niemand.

Tussen de celdeuren staan ook Amy van Doremaal en Ties Mulders. ,,We wonen aan de overkant en kijken op de rechtbank. Het leek ons leuk eens binnen te kijken'', verklaart Van Doremaal hun bezoek. ,,We merken het vooral als er belangrijke zaken zijn, dan staat het plein vol met televisiewagens. Of we zien verslaggevers een stukje opnemen voor de deur. Dan weten we dat er weer iets speelt, dat we dan later op televisie terugzien'', voegt Mulders toe.

Kleine toga's

Veel animo is er ook voor de kinderrechtbank waar kinderen in kleine toga's achter de tafel mogen plaatsnemen. Zoals Nynke (7) uit Utrecht. Met een ferme klap laat ze de hamer op tafel vallen. Hoe dat voelt op de stoel van de rechter zitten? ,,Raar, omdat het niet mijn stoel is. En iedereen kijkt naar je. Rechter zijn? Nee, dat zou ik niet willen, het is best veel werk''.

Intussen is de echte rechter wel klaar met drugsdealer Arie. Zijn advocaat bepleitte hem geen gevangenisstraf te geven omdat hij anders de baan hij net heeft gevonden, weer kwijt raakt. De rechter wikt en weegt, legt uit dat hij het feit dat de politie haar boekje te buiten ging door Aries scooter de doorzoeken, niet ernstig genoeg vindt om hem vrij te spreken, maar met dat werk wil hij wel rekening houden en veroordeelt hem tot 240 uur werkstraf. En Arie? Die belooft het nooit meer te doen.