Beveiliging kroongetuige Nabil B. in handen van taskforce

Video Vakkanjers lokt jongeren naar de techniek: 'Dingen maken met je handen'

19:00 Zo veel mogelijk jongeren warm maken voor een carrière in de techniek, dat is het belangrijkste doel van de Vakkanjers: een wedstrijd voor vmbo'ers en mbo'ers uit het hele land. Zij kregen de opdracht om oplossingen aan te dragen voor wateroverlast. Opdrachtgever is de Unie van Waterschappen. Vandaag was het slotstuk van de wedstrijd in de Werkspoorkathedraal.