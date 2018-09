Beverwijkse graffiti-hommage aan Anne Faber alweer overgespoten

De afbeelding was geplaatst op een muurtje aan De Oever waarop Beverwijkse graffiti-kunstenaars sinds begin dit jaar in alle vrijheid mogen spuiten. Dat wordt gretig gedaan, want volgens Van Kilsdonk gebeurt het regelmatig dat een nieuw werk zo weer is verdwenen. ,,Soms is het na een halve dag alweer overgespoten, maar soms blijft een werk ook vijf weken op de muur staan. Het is lastig in te schatten, maar in dit geval hoop je natuurlijk dat een ander het even wat langer laat staan. We hadden het netjes gevonden als dat in elk geval tot de 29ste was gebeurd. Gelukkig nemen we altijd een fotootje.”