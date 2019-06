Bevrijding van beknelde gaat nog uren duren

Een van de mannen werd snel bevrijd door de brandweer en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De tweede zit ter hoogte van de bovenste toren van de sluis nog met een voet vast. Hij is aanspreekbaar, volgens Marcel van Westendorp, woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

De hulp van een speciaal team, het Specialisme Technische Hulpverlening (STH), is ingeroepen om de man te bevrijden. Er is gekeken naar verschillende opties om de man te bevrijden. Het contragewicht moest worden opgetild of de betonlaag rondom de voet van de medewerker moest worden verwijderd. Het team heeft inmiddels besloten om het contragewicht op te hijsen. Er wordt nu gekeken hoe het gewicht gezekerd kan worden. De bevrijdingsactie gaat nog enkele uren duren.

Niet waterdicht

De Beatrixsluis was in 1938 het eerste bouwwerk dat naar de prinses werd vernoemd, die in januari van dat jaar was geboren. De sluis zorgt voor een verbinding tussen de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen en verzorgt voor meer dan 50.000 schepen per jaar een veilige passage.