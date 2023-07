Bewolkt en enige tijd regen in Utrecht vandaag

650 jaar Zonder deze sluis in Vreeswijk zou het stinken in de Oudegracht: ‘Trots dat Utrecht afhanke­lijk van ons is’

Eeuwenlang was het een stukje Utrecht in Nieuwegein. En een onmisbare schakel in een van de toen belangrijkste vaarroutes van Nederland. De Oude Sluis in Vreeswijk (Nieuwegein) heeft de eerbiedwaardige leeftijd van 650 jaar bereikt, en dat wordt gevierd. Met komend weekeinde al een spektakelstuk in de vorm van een vlootschouw.