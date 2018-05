Bewoner agressief na brand in woning Leidsche Rijn

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:36 De Avondvierdaagse in Houten wordt vanavond voor de 35ste keer gelopen. Om dit te vieren vindt de landelijke aftrap van de avondvierdaagse in Houten plaats. Vanaf 17.15 uur is de Kidz-DJ aanwezig op locatie de Kruisboog. De avondvierdaagse in Houten staat sinds drie jaar in het teken van gezonde snacks. De kinderen lopen de vierdaagse op water, fruit of andere gezonde snacks. Om 18.00 uur beginnen de kinderen de 5 of 10 kilometertochten.