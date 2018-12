Bewoner boerderij Werkhoven gearresteerd voor reeks branden

Zijn advocaat Sidney Smeets was aan het einde van de middag nog steeds niet op de hoogte van de arrestatie. ,,Erg vreemd dat ze dit naar buiten brengen zonder mij te informeren. Ik ben niet gebeld en de politie is op dit moment voor mij ook onbereikbaar, terwijl mijn cliënt vanaf het moment van zijn arrestatie recht heeft op juridische bijstand‘’, zegt Smeets. ,,Voor zover ik nu weet is er ook geen enkele aanwijzing dat hij iets met de branden te maken heeft.‘’

De verdachte heeft altijd gezegd dat hij vermoedelijk slachtoffer van de branden was omdat hij onlangs uit de kast is gekomen en nu overal bekend is dat hij homoseksueel is. Hij woonde tot voor kort nog samen met zijn vrouw en twee kinderen op de boerderij, maar het stel leefde wel apart.