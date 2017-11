Bewoners Albrecht Thaerlaan boos over geplande fietsenmuur

Er is zelf onderzoek gedaan door de bewoners, zij hebben de conclusie getrokken dat er op verschillende tijdstippen nog ruim voldoende plekken zijn in de stalling. Bewoners willen in elk geval horen van de gemeente en ProRail waarom een dubbeldeks fietsenrek noodzakelijk is.



Ook het feit dat ze niet betrokken zijn bij de plannen is de groep van vijftig bewoners in het verkeerde keelgat geschoten. ,,We hebben voor de zomer al aangegeven dat we graag mee zouden praten over de plannen. Vervolgens werden we uitgenodigd voor een inloopavond waar ons de plannen werden gepresenteerd. Zonder dat we daar invloed op hebben gehad.’’



Inmiddels is er een open brief gestuurd naar de gemeenteraad Utrecht, college van Burgemeester en Wethouders en de projectmanager Verkeersprojecten Overvecht Stationsgebied. In de brief wordt gevraagd om de documenten in te mogen zien waar de reden voor de grote uitbreiding in zouden staan. Ook zijn de bewoners met een alternatief plan gekomen waar meer plekken worden gerealiseerd zonder dat het woongenot wordt aangetast.