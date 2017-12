Overvecht voelt zich onveilig: 'Mijn dochtertje durft niet meer alleen te slapen'

Bewoners van Overvecht voelen zich onveilig in hun eigen huis na de schietpartij deze week. Dat bleek vanavond bij een bewonersbijeenkomst in de Utrechtse wijk, waar zo'n twintig mensen aanwezig waren.

Bewoners hebben grote zorgen over criminaliteit en veiligheid in de wijk. Ook het gebrek aan sociale controle kwam aan bod. Ze gingen met locoburgemeester Victor Everhardt, de politie, medewerkers van de gemeente en een aantal toezichthouders in gesprek.

Onveilig

De 28-jarige Enes hoorde de nachtelijke schoten, waarbij ook een 81-jarige buurtbewoonster gewond raakte, in de buurt van zijn huis. ,,Ik voel me onveilig en mijn vrouw ook”, zegt hij. Na het gesprek concludeert hij dat bewoners meer meldingen van verdachte situaties kunnen doen. ,,Gemeente en politie moeten er dan echt mee aan de slag.”



Hij oppert een meer actieve rol voor gepensioneerde ouderen. ,,Ze zijn de hele dag thuis en hebben een schat aan informatie over de wijk. Maak ze een soort hulp-sheriff die informatie doorgeven.” Hij vindt het jammer dat de bijeenkomst weinig mensen trok, terwijl er een groot gevoel van onveiligheid is.

Volledig scherm Mosdah Osmany en haar dochtertje. © AD

Slapen

Bewoonster Mosdah Osmany, de overbuurvrouw van de beschoten Gradda Meekers (81), heeft haar zesjarige dochtertje meegenomen. Het meisje durft na de schietpartij niet meer alleen te slapen. ,,We zijn erg geschrokken. Als mijn dochter iemand op straat ziet, denkt ze dat het een boef is”, aldus Osmany. ,,En net durfde ze niet alleen uit de auto te stappen.'' Ze is wel te spreken over de organisatie van de bewonersavond en de vorderingen die de politie in het onderzoek maakt.

Locoburgemeester Victor Everhardt hoorde de zorgen aan, maar registreerde ook positieve geluiden. ,,Mensen zijn met elkaar in gesprek gegaan de veiligheid versterkt kan worden. Bijvoorbeeld via uitbreiding van bestaande Whatsapp-groepen. De gemeente kan daarbij ondersteunen.''

Volledig scherm De inloopavond in Overvecht. © AD

Verder merkt Everhardt dat bij bewoners de behoefte leeft om te weten wat de gemeente doet tegen criminaliteit in de wijk. Bij een aantal mensen was bijvoorbeeld niet bekend dat er vorige week een grote controle is geweest bij garageboxen. ,,Het is goed dat bewoners dit soort dingen weten, dus daar gaan we mee aan de slag.''