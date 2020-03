Bewoners bieden excuses na politieoptreden om muizenjacht

Video Van cup 60J tot maatje 90K: nieuwe beha-zaak in Utrecht heeft de maat én kleur voor elke vrouw

18:39 Van cupmaatje 80N of 75O(!) tot beha's in de donkerste huidskleur: beha-walhalla Superbra aan de Amsterdamsestraatweg hangt bomvol met niet voor de hand liggende lingerie. Hoewel beha-expert Floor van de Pavert (38) haar eerste vestiging ooit opende in Rotterdam, is ze met haar tweede winkel nu terug in de stad waarin ze zelf 13 jaar lang woonde: Utrecht. ,,De gemiddelde Nederlandse vrouw heeft cupmaat 75F, denk ik.”