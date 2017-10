Bewoners flat 11 in Zeist dromen van duurzaam wonen

Een volledig verduurzaamde flat, die een voorbeeld is voor de omgeving. Dat is de droom van een aantal bewoners van flat 11 in de Zeister wijk Kerckebosch. Vorige week bleek dat de flat mogelijk behouden kan worden.

Of de flat daadwerkelijk behouden blijft, is nog niet duidelijk. Maar de kans is reëel. De gemeente Zeist en Woongoed Zeist hadden een overeenkomst, waarbij alle flats waar Woongoed Zeist eigenaar van is in de wijk Kerckebosch, gesloopt zouden worden. Vorige week is die overeenkomst opengebroken, zodat flat 11 toch behouden kan worden. Dat is de wens van de meeste bewoners. Bewoner Annemieke Verstappen is alle deuren langs geweest om dit te polsen.

,,Door de recente autobranden werd er op de galerij eindelijk eens met elkaar gepraat. Ik dacht: goh, leuk, misschien kunnen we bij elkaar komen om over het behoud van de flat te praten. Ik ben bij alle bewoners langs geweest. Van de 73 woningen, waarvan er 6 leeg staan, heb ik 50 bewoners gesproken. Bijna iedereen wil blijven. We zijn nu aan het inventariseren wat onze wensen zijn omtrent de woning en de omgeving. De gehorigheid van de woningen is bijvoorbeeld een probleem waar echt iets aan moet gebeuren, het sanitair is oud en er is slechte ventilatie, waardoor het heel erg vochtig is."

Verduurzamen

Verstappen heeft zelf, samen met een aantal medebewoners, het plan gevat om te onderzoeken in hoeverre de flat verduurzaamd kan worden. ,,Hoe ver kunnen we komen met het verduurzamen van de flat? Dan denk ik aan maatregelen als het aanbrengen van driedubbel glas, een groen dak, zonnepanelen en warmtepompen, zodat we van het gas af kunnen. We willen een voorbeeld zijn in de omgeving hoe je kunt omgaan met duurzaamheid en sociale cohesie in een flat."

Aan de omgeving moet ook dringend iets gebeuren, vinden de bewoners. ,,We willen graag een speelgelegenheid, misschien wat moestuintjes. Dat nemen we nu ook mee in onze inventarisatie. En we nemen maatregelen voor het vuil dat hier door mensen uit de wijde omgeving wordt gedumpt. Die maatregelen moeten mensen afschrikken."