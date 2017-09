Bewoners hevig in verzet tegen tippelzone: 'Ik zie de condooms al liggen'

Niet alleen ondernemers, maar ook omwonenden van de beoogde tippelzones in Utrecht roeren zich. Vooral in De Meern en Parkwijk in Leidsche Rijn zijn ze nog niet van de schrik bekomen.

Afgelopen week maakte de gemeente Utrecht bekend de Elektronweg op bedrijventerrein Lage Weide en de Boteyken op bedrijvenpark Oudenrijn in De Meern op het oog te hebben om de tippelzone van de Europalaan te verplaatsen. Die moet daar weg vanwege woningbouw in de zogeheten Merwedekanaalzone.

Met name bewoners van de Meentweg zijn boos en bezorgd. Het Meentpark scheidt hun wijk weliswaar van de beoogde tippelzone, maar de afstand bedraagt hemelsbreed nog geen 100 meter. Fiets- en wandelpaden vormen een directe verbinding.

Bezorgdheid

Maar ook in de nieuwbouw even verderop van Parkwijk in Leidsche Rijn heerst bezorgdheid. Zo hebben bijvoorbeeld de bewoners van flats aan de Langerakbaan straks openlijk zicht op het getippel en de afwerkplekken.

,,Hoe leg ik mijn kinderen uit wat daar gebeurt? Dit is niet het idee van seksualiteit dat ik hen wil meegeven'', zegt flatbewoonster Astrid van de Kerkhof. ,,Mijn kinderen fietsen bovendien van de buitenschoolse opvang naar de sportvelden langs die route.''

Veel dichterbij woont Paul Hoefnagels, aan de rand van het Meentpark, pal langs het fietspad dat de verbinding vormt tussen De Meern, het bedrijventerrein en het achterliggende sportpark Rijnvliet. ,,Ik ben hier net komen wonen'', zegt Hoefnagels verbolgen. ,,En nu dit. Ik heb een dochter van vijftien. Ik vertrouw het gewoon niet''.

Overlast

Straatgenoot Clement van Dijk voorziet ook overlast en criminaliteit in de omgeving. Rapporten over de voormalige Rotterdamse tippelzone aan de Keileweg tonen dat ook aan, zegt hij. ,,Ik zie de spuiten en condooms hier al in het park liggen.''

Volgens de bezorgde inwoners van De Meern gaat de gemeente er ten onrechte vanuit dat de woonwijk keurig door een park gescheiden ligt van de tippelzone. Dat is echter volgens hen een gebied dat intensief gebruikt wordt om hard te lopen, te wandelen, de hond uit te laten of door kinderen om te spelen. Het fietspad is ook in de avonduren een druk bereden route, met name voor kinderen die sporten op sportpark Rijnvliet.

Veiligheid

Een bewoonster die hecht aan haar anonimiteit begrijpt de keuze voor de Boteyken als potentiële locatie niet. ,,Als ik het rapport lees over de andere mogelijke plekken, dan vallen er veel af op argumenten die hier net zo goed gelden. De veiligheid is belangrijk voor de vrouwen, maar met dat donkere park erlangs lijkt dat niet gewaarborgd. Het is daar gewoon moeilijk in de gaten te houden. Straks zitten wij in de sores en hebben de sekswerkers schijnveiligheid. ''

,,We hebben nog niet eens zoveel tegen de hoertjes, maar wel tegen de neveneffecten, zegt Hoefnagels. Die vreest dat bezoekers van de tippelzone, maar ook andere randfiguren de woonwijk in kunnen gaan. In toezicht door de politie is weinig vertrouwen.