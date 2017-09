Bewoners in de bres voor bomen rond Utrechtse Minstroom

De Minstroom in Utrecht. Parel in de stad. Maar ook parels hebben onderhoud nodig: de beschoeiing moet vernieuwd. Slecht nieuws voor veel bomen langs het fraaie stroompje. Kap dreigt. Of toch niet? Bewoners en politiek komen in actie.

Een kano glijdt stilletjes over het smalle donkere water, tussen het weelderige groen. De peddelaars moeten duiken voor de overhangende takken. Hartje Utrecht Oost, maar op de Minstroom – die hier al in de Middeleeuwen liep – is het paradijselijk stil. Links en rechts verrijst een muur van groen: hoge bomen, struiken, klimop en planten.

Het is een goed onderhouden muur. Al 25 jaar is hier de Groengroep Zonstraat/Minstroom actief. Woekerend onkruid wordt bestreden, rotzooi opgeruimd. Elke derde zaterdag van de maand nemen buurtbewoners de noordoever van het stroompje onder handen. Met inzet en liefde. ,,Natuurlijk’’, zeggen Arjen Boorsma (63) en Annelies Potuyt (61) van de groengroep, ,,sommige bomen zijn misschien een beetje krakkemikkig. Maar het zijn wel ónze bomen.’’

En die lopen gevaar. Het waterschap is bezig oude beschoeiingen te vervangen, onder meer vanwege de veiligheid. De oever moet stevig zijn; niemand wil dat bomen, huizen of straten in het stroompje belanden. Nu is hun stuk, zo’n 300 meter langs de Zonstraat, aan de beurt. Vorige week vrijdag was er een informatiebijeenkomst en daar schrokken ze zich een hoedje. ,,Op de kaart met bomen stonden allemaal rode stippen’’, zegt Potuyt. ,,Wel twintig. Die moesten allemaal gekapt worden.’’

Beroering

Volledig scherm Annelies Potuyt en Arjen Boorsma roeien over de Minstroom. Kaalslaag in het weelderige groen dreigt. © Angeliek de Jonge Het leverde beroering op, én – verrassend genoeg – ook een snelle nieuw afspraak. Maandag al kwamen twee technische mannen van het waterschap en een bomendeskundige opnieuw langs om samen met Boorsma en Potuyt nog eens stuk voor stuk alle bomen te bekijken.

,,Vooral de bomendeskundige was heel creatief’’, zegt Boorsma. ,,Bij elke boom probeerde hij een oplossing te bedenken.’’ Het leverde een rij ideeën op: sommige bomen kunnen gered worden door ze tijdelijk met kabels vast te zetten. Andere kunnen blijven als ze drastisch worden teruggesnoeid en ook is het mogelijk de beschoeiing op sommige plekken óm bomen heen te leggen. Zo blijkt het mogelijk het merendeel behouden.

Een meedenkend waterschap; Boorsma en Potuyt zijn er nog steeds een beetje blij van. Maar extra maatregelen kosten ook extra geld, is dat er dan wel? Potuyt: ,,Daar hebben we het helemaal niet over gehad.’’ Nou ja, ze hebben er vertrouwen in dat het waterschap niet overgaat tot kaalslag. En anders? ,,Ik ben indertijd ook in Amelisweerd geweest’’, zegt Potuyt half grappend, ,,dus ik keten me zo weer vast aan deze bomen. Al denk ik niet dat het nodig zal zijn.’’

Vragenuurtje

Er is ook politieke aandacht voor hun strijd. Het Utrechtse D66-raadslid Matthijs Sienot repte donderdagavond tijdens het vragenuurtje op het stadhuis van ‘dreigende kaalslag’. ,,Met de vervanging van de beschoeiing dreigt 25 jaar werk vanuit burgerinitiatieven verloren te gaan’’, klonk het. En of de wethouder er maar voor wilde zorgen dat de bewoners zoveel mogelijk betrokken worden. Dat wil wethouder Geldof wel degelijk, meldde die meteen: ,,Het is onvermijdelijk dat niet alle bomen en planten behouden kunnen blijven, maar het waterschap gaat de komende maanden in overleg met bewoners, gemeente en andere betrokkenen een plan maken.’’