Bewoners Overvecht willen wooncoöperatie oprichten

Met dit plan hopen ze te kunnen blijven wonen in en actief te kunnen blijven voor de buurt, die nog kampt met een negatief imago.

De groep vormt sinds 2008 de christelijke woongemeenschap Overhoop, aan de Camera Obscuradreef in Overvecht-Zuid. De bewoners doen veel samen, hebben gastenkamers voor mensen die tijdelijk onderdak zoeken en een weggeefwinkel in een tijdelijke ruimte aan het plein. Ze zijn actief betrokken bij buurtinitiatieven.

Nieuw concept

De bewoners huren van Mitros op tijdelijke basis, omdat het gebouw moet worden gesloopt. Door het te kopen, willen ze de verhuurder een alternatief bieden. Ze zouden dan sociale huurder worden van hun eigen wooncoöperatie. Dit is een nieuw concept, waar in Nederland nog maar op een paar plaatsen mee wordt geëxperimenteerd sinds het in de Woningwet van 2015 werd toegestaan.