Bewoners schaakmat: verkoop grond voor woningbouw niet tegen te houden

Bewoner Michiel Ronk zegt dat hij en de andere bewoners zijn overvallen door de aangekondigde verkoop. ,,Eerst de grond van de hand doen en dan pas het bestemmingsplan aanpassen. Ik vraag me af of dat wel democratisch is.’’

Hij vreest ook dat als straks de gemeenteraad kritisch is, het college zegt: kijk uit, we zijn al zover, als de zaak toch niet doorgaat, krijgen we schadeclaims aan onze broek. Ronk begrijpt niet waarom het college niet naar de bewoners luistert. ,,We worden niet geïnformeerd en overvallen door besluiten. Schaakmat. Ons vertrouwen is compleet weg.’’