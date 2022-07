Bewoners uniek Kromme IJsselgebied niet gediend van woningbouw: ‘Tenzij aantoonbaar de beste plek’

Het IJsselsteinse college sorteert voor op woningbouw in het gebied van de Kromme IJssel. En daar is niet iedereen van gediend. Bewoners en belangenverenigingen roeren zich. ,,Dit zijn niet zomaar wat weilanden.’’

Een mooi gebied, daar in de oksel van A2 en Lekdijk. Meanderende Kromme IJssel, groene weiden, oude boerderijen, opvallende stilte en veel fietsers. De groene long van IJsselstein, zegt Mirjam Bijlenga, die er al zo’n twintig jaar woont. ,,Bewoners uit de stad gaan door het tunneltje onder de N210 en zijn opeens middenin de natuur. Duizenden mensen doen dat.’’

Ongevraagd advies

Toch zijn er zorgen en frustraties. De bouwplannen van het vorige én huidige college zijn de oorzaak, zegt voormalig directeur van Museum IJsselstein Bert Murk. Hij voorziet al vele jaren samen met Bart Rietveld (voorzitter van de Historische Kring) en beeldend kunstenaar Wim van Sijl de gemeentebesturen van IJsselstein ongevraagd van advies. Hun geuzennaam: BB+W.

Het moge duidelijk zijn: de drie hebben ook een mening over de mogelijke woningbouw bij de Kromme IJssel. Uniek en kwetsbaar gebied, benadrukt Murk. ,,Het ligt er al duizend jaar zo, en dat moet wat ons betreft zo blijven. Dat heeft met beschaving te maken. De onverschilligheid waarmee het college dit wil verkwanselen, is stuitend.’’

Het gaat BB+W en de bewoners niet alleen om dat je zo’n natuurgebied niet vol zet met woningen, maar ook om de manier waarop het gebeurt. Murk: ,,Daar zijn enorm veel frustraties over. De bijeenkomsten -gebiedsateliers genoemd- liepen uit de hand, de gemeente deed niks met de inbreng en op vragen had ze geen antwoord. Dit is ‘participatie’ om het daarna te kunnen afvinken.’’

Niet de juiste plek

Ook andere organisaties hebben aangegeven dat bij de Kromme IJssel niet de juiste plek is. Het Groenplatform, de Historische Kring, de Vereniging voor Industrie en Handel IJsselstein. Om er een paar te noemen. En toch gaat de gemeente gewoon door, zegt Mirjam Bijlenga. ,,Wij als bewoners zijn pas uitgenodigd toen de modellen om te bouwen al gemaakt waren.’’

De bewoners hebben recent een brief geschreven waarin ze het college van onbehoorlijk bestuur betichten. Met tunnelvisie, gebrek aan gedegen onderzoek en zeer wankele argumenten om voor het gebied van de Kromme IJssel te kiezen.

Ze zijn overigens niet tegen woningbouw, ook BB+W niet. Maar wel op de best mogelijke plek. Bijlenga: ,,Het college moet nu pas op de plaats maken en eerst gedegen en onafhankelijk laten onderzoeken wat de meest geschikte plek is om in IJsselstein woningen te bouwen. Komt daar dan het gebied van de Kromme IJssel uit, dan is het zo.’’

Voorlopig plan

In een schriftelijke reactie laat de nieuwe wethouder Edwin Tas (CDA) weten dat de bijeenkomsten voor bewoners en betrokkenen zullen uitmonden in voorlopige visie voor het gebied, die na de zomervakantie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Hij bevestigt dat extern onderzoek naar alle mogelijke bouwlocaties (nog) niet heeft plaatsgevonden. Er zijn in het verleden 22 locaties genoemd, woningbouwlocatie Kromme IJsselpark is door de raad als meest kansrijk aangemerkt. ,,Als we snel de 2500 woningen willen realiseren, is het belangrijk om het onderzoek naar mogelijkheden ten zuiden van IJsselstein voort te zetten.’’

Hij zegt het proces zorgvuldig te willen doorlopen. De genoemde voorlopige visie (‘gebiedsperspectief’) is een eerste stap. Bij elke woningbouwlocatie houdt de gemeente rekening met waardevolle natuur. De keuze om eerst woningbouw in het zuiden te onderzoeken, heeft met hoge investeringen in infrastructuur elders te maken.

De bewoners zijn sceptisch. Bijlenga: ,,Daar hebben we nog nooit een cijfermatige onderbouwing van gezien.’’

