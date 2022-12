Bezoekerslift Domtoren in januari voor de laatste keer omhoog (mét dinerende en proostende fans erin)

Einde is in zicht: dit is wanneer de Domtoren er weer als vanouds uitziet (en dat is eerder dan verwacht)

Al sinds 2017 staat het Utrechts icoon in de steigers, maar nu is het einde dan éindelijk in zicht. De restauratie van de Domtoren is waarschijnlijk volledig afgerond in de zomer van 2024 - eerder dan verwacht.

