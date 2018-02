Bezorgdheid na schietpartij: Nieuwegein is geen Amsterdam, maar gaat er wel op lijken

Schietpartij NieuwegeinIn de Nieuwegeinse politiek wordt met bezorgdheid gereageerd op het zoveelste geweldsincident in de gemeente in relatief korte tijd. Met als dieptepunt vorig jaar november de liquidatie van Timon Badloe (43) aan de Apollobrug.

Afgelopen nacht werd een woning in de Beatrixstraat in Vreeswijk beschoten. ,,Het is hier nog lang geen Amsterdam, maar onderhand wil ik ook weleens weten waar die kennelijke belangstelling in het criminele circuit voor Nieuwegein vandaan komt’’, reageert VVD-fractievoorzitter Marc Snoeren. ,,Staan de incidenten van de laatste tijd los van elkaar, of bestaat er een verband tussen?’’

Cameratoezicht

Hij ziet in de schietpartij in de Beatrixstraat een nieuw bewijs voor zijn stelling dat er meer cameratoezicht nodig is in Nieuwegein. ,,Zeker aan de toevoerwegen, zodat als zich hier criminelen overheen bewegen, of als er sprake is van bijvoorbeeld een gestolen auto, we daar in elk geval een beeld bij hebben.’’

SP-fractievoorzitter Annie Inekci vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. ,,Politie en justitie moeten nu hun werk doen; de burgemeester zal er ook zeker bovenop zitten. De politiek is wat mij betreft pas aan zet als blijkt dat we met z’n allen tekortschieten, en er meer of andere maatregelen nodig zijn. Maar zover is het wat mij betreft nu nog niet.’’